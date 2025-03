Taksówkarz wyjął pistolet "na kulki" i celował do innego kierowcy

Celował z pistoletu na kulki do innego kierowcy Źródło: KMP Wrocław

Policjanci z wrocławskich Krzyków zatrzymali taksówkarza, który jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Powodem zachowania było zajechanie mu drogi przez innego kierującego. 51-latkowi grozi do lat trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki zatrzymali na terenie Śródmieścia 51-letniego kierowcę taksówki, który miał grozić kierowcy innego pojazdu pistoletem.

Celował z broni do innego kierowcy

- Jak wynika z przeprowadzonych ustaleń, agresor skierował broń do pokrzywdzonego przez uchyloną szybę w aucie, w momencie kiedy ten wysiadł z pojazdu i zbliżał się do niego, by porozmawiać o zajechaniu drogi podczas włączania się do ruchu taksówki - informuje komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodaje, że funkcjonariusze zabezpieczyli w pojeździe 51-latka przedmiot przypominający broń palną. Po sprawdzeniu okazało się, że była to broń na kulki.

Sprawca usłyszał zarzut za kierowanie gróźb przedmiotem przypominającym broń, za który grozi do trzech lat więzienia.