Zawiesili działalność oddziału ratunkowego. "Brak personelu"

Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu wyłączony do odwołania. Powodem nie jest - jak mówi rzecznik urzędu marszałkowskiego - koronawirus, ale brak personelu, związany między innymi z absencjami spowodowanymi indywidualnymi problemami zdrowotnymi pracowników.

W piątek Szpitalny Oddział Ratunkowy placówki przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu został zamknięty. - Do odwołania - mówi Michał Nowakowski, rzecznik dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego. Powodem zawieszenia pracy oddziału jest brak kadry medycznej. Brakuje lekarzy i pielęgniarek do opieki nad pacjentami. - Ma to związek między innymi z absencjami spowodowanymi indywidualnymi sytuacjami zdrowotnymi wśród personelu medycznego SOR - wyjaśnia Nowakowski. I podkreśla: - Nie ma to związku z koronawirusem. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>