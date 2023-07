Szedł rano poboczem, był w samej bieliźnie, w rękach ściskał misia

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 9 lipca, około godz. 5.30. Kierowca autobusu linii 129 zauważył na ulicy Granicznej we Wrocławiu zagubionego chłopca. Szedł on poboczem, był w samej bieliźnie i trzymał pluszowego misia. Kierowca zatrzymał autobus, zaopiekował się chłopcem i zawiózł go na pętlę przy Porcie Lotniczym, gdzie wezwał policjantów i zajął się nim do czasu ich przyjazdu.