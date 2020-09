Nie miał dwóch opon, ale chciał jechać dalej. Był pijany

W niedzielę nad ranem na ulicy świętego Mikołaja uwagę przechodniów przyciągnął mężczyzna, który - pomimo braku przedniej i tylnej opony - próbował odjechać z okolic wrocławskiego Rynku. Na jednym z nagrań pokazujących zmagania kierowcy widać lecące spod pojazdu iskry. - Słyszeliśmy jak jechał już od placu Solnego. Dziwiliśmy się co to za trzask o czwartej w nocy - mówi jeden ze świadków zdarzenia. Sprawa została zgłoszona policji. - Z przekazanej nam informacji wynikało, że jakiś mężczyzna miał jeździć osobowym peugeotem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że pojazd nie miał opon na dwóch felgach - informuje Paweł Noga z biura prasowego wrocławskiej policji.

Był pijany i "świadomy swojego lekkomyślnego zachowania"

Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zatrzymali siedzącego za kierownicą 33-latka. Od początku podejrzewali, że może być on pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Policyjny nos ich nie zmylił. Okazało się bowiem, że mężczyzna był pijany. Miał ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. - Był on świadomy swojego lekkomyślnego zachowania i po wytrzeźwieniu przyznał się do zarzucanego czynu - przekazuje Noga. Samochód 33-latka trafił na parking strzeżony. On z kolei do policyjnego aresztu. Teraz 33-latek, za to że kierował samochodem będąc pijanym, będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. Grozi mu do dwóch lat więzienia.