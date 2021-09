Niemieccy studenci zatrzymani we Wrocławiu. Ciotka jednego z nich twierdzi, że policjanci ich upokorzyli, poseł zawiadamia prokuraturę

Pytania o narkotyki

Funkcjonariusze, według relacji Urszuli Glensk, zapytali "idących spokojnie chodnikiem" młodych ludzi o narkotyki. Jeden z chłopaków miał przyznać, że posiada susz konopny kupiony w Polsce w automacie. Wówczas - według kobiety - on i jeszcze jeden chłopak, który miał przy sobie pudełko z okruszkiem po przełamanej tabletce ecstasy, zostali skuci kajdankami i wepchnięci do radiowozu, gdzie opróżniono im kieszenie. Obaj trafili do komisariatu przy ulicy Trzemeskiej. Pozostała trójka mogła wrócić do domu.