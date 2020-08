Straż miejska kieruje do sądu wniosek o ukaranie. Prokuratura się włącza i wnosi o jego wycofanie

Wrocławska straż miejska od grudnia pracowała nad wnioskiem o ukaranie przedstawiciela Fundacji Pro - Prawo do Życia, który w przestrzeni publicznej prezentował zdjęcia płodów po aborcji. Kiedy sprawa trafiła do sądu, włączyła się w nią prokuratura i wycofała wniosek. Sprawa została umorzona.

Straż miejska we Wrocławiu przyjęła zgłoszenie od mieszkańców, którzy zawiadamiali, że obrazy martwych płodów, prezentowane w miejscach publicznych, takich jak m.in. płyta rynku, budzą w nich strach lub odrazę. Strażnicy podjęli czynności wyjaśniające w kierunku art. 141 Kodeksu wykroczeń - kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

- Po takim zgłoszeniu ustalamy i przesłuchujemy sprawcę, a także świadków i pokrzywdzonych. Gromadzimy dowody i jako oskarżyciel publiczny kierujemy do sądu wniosek o ukaranie. Sąd wszczyna postępowanie. Albo wydaje wyrok nakazowy, albo kieruje sprawę na posiedzenie, gdzie rozpatrywana jest kwestia czy istnieją podstawy do wydania wyroku. I właśnie na tym etapie ostatnio dołącza prokurator. Przysyła pismo, że przystępuje do postępowania - tłumaczy Piotr Szereda, który pełni funkcję oskarżyciela ze strony wrocławskiej straży miejskiej.