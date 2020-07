Upatrzył sobie drogowe barierki i próbował je wyrwać. "Chciał je sprzedać w punkcie skupu złomu"

Policja: chciał ukraść i sprzedać w skupie złomu

Wandal okazał się być 36-letnim mieszkańcem powiatu ząbkowickiego. Przy nim policjanci znaleźli przygotowane już do zabrania barierki. Na miejsce wezwano pracownika Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, który oszacował szkody wyrządzone przez amatora barierek na ponad dwa tysiące złotych. 36-latek został zatrzymany. W trakcie przesłuchania przyznał, że chciał ukraść metalowe elementy i sprzedać je później w skupie złomu. - W najbliższym czasie czeka go sprawa przed sądem, gdzie będzie musiał wytłumaczyć się z próby kradzieży drogowych barierek. Za to grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - podkreśla Marcjan.