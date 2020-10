Stawiał zarzuty Tomaszowi Komendzie. Były prokurator prawomocnie skazany na więzienie za korupcję

Na pięć lat pozbawienia wolności Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał za korupcję byłego prokuratora Stanisława O. Mężczyzna, który zajmował się też sprawą "zbrodni miłoszyckiej", decydował o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów Tomaszowi Komendzie. Wyrok jest prawomocny.

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu w 2011 roku. A pierwszy wyrok zapadł, dopiero po ośmiu latach, w marcu 2019 roku. Wówczas Stanisław O. został skazany za osiem czynów korupcyjnych i uniewinniony od pięciu. Jednak rozstrzygnięcie nie było prawomocne. A O. od niego się odwołał.

Teraz - jak informuje biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu - wyrok sądu pierwszej instancji został potwierdzony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Stanisław O., były już prokurator, ma iść do więzienia na pięć lat.