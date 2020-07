Spowodowała stłuczkę i uciekła. Policjanci mieli Nosa, kobietę znaleźli w krzakach

Nos doprowadził Nosa w zarośla

Interweniujący policjanci postanowili wezwać posiłki. Na miejscu pojawił się ze swoim przewodnikiem Nos, pies do zadań specjalnych. - Nosowi wystarczyło zaledwie kilka minut, by dotrzeć do miejsca, w którym próbowała ukryć się 42-latka. Trop prowadził do gęstych zarośli. Kobieta, która się tam ukryła miała ponad dwa promile w wydychanym powietrzu - przekazuje Marcjan. I dodaje: - 42-latka nie chciała przyznać się mundurowym do tego, że to ona siedziała za kierownicą auta. Konieczne było pobranie jej krwi do dalszych badań. Ona sama została zatrzymana.