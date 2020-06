Jechał bez pasów i z komórką przy uchu. Policji powiedział, że spieszy się do dziewczyny

Jechał za szybko, nie zapiął pasów, rozmawiał przez telefon i wyprzedzał na przejściu dla pieszych - takim zachowaniem 22-latek podpadł policjantom z Wrocławia. Mężczyzna tłumaczył się pośpiechem do ukochanej. A ten kosztował go mandat i utratę prawa jazdy.

Bez pasów, ale z telefonem przy uchu

Zanim kierowca został zatrzymany, zdążył - jak relacjonują policjanci - popełnić kolejne wykroczenia. - Podczas jazdy rozmawiał przez telefon i nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Co więcej, na dwuetapowym oznakowanym przejściu dla pieszych postanowił wyprzedzić jadący przed nim pojazd - relacjonuje Noga. Gdy 22-latek został zatrzymany, poinformował mundurowych, że spieszy się do dziewczyny. To jednak nie zmiękczyło ich serc. Policjanci ukarali kierowcę mandatem w wysokości 900 złotych, a na jego konto powędrowało 25 punktów karnych. - To wiąże się z utratą prawa jazdy. Mężczyzna będzie musiał odbyć egzamin sprawdzający jego kwalifikacje - podkreśla Noga. I dodaje, że 22-latek, przez zużyte opony, stracił też dowód rejestracyjny auta.