Śmierć 25-latka we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Zatrzymano osiem osób

W czwartek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zatrzymano osiem osób w śledztwie dotyczącym śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy. Jak informuje prokuratura, cztery z zatrzymanych osób - w momencie zdarzenia - były funkcjonariuszami policji. Dmytro zmarł w lipcu - po policyjnej interwencji - we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Miał być między innymi bity i duszony.

Do zatrzymań doszło w czwartek. Obecnie z zatrzymanymi przeprowadzane są czynności.

Trzech policjantów zwolnionych ze służby

Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, powołując się na "ważny interes służby", jednego po drugim pozbywa się ze swoich szeregów funkcjonariuszy biorących udział w interwencji we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. W środę dolnośląska komenda poinformowała o zwolnieniu ze służby już trzeciego policjanta.

Miał być agresywny, trafił do wrocławskiej izby wytrzeźwień

Dmytro Nikiforenko 30 lipca bawił się razem z kolegami na grillu. Mężczyźni pili alkohol. Późnym popołudniem 25-latek wracał z imprezy autobusem linii N. W trakcie jazdy jednak zasnął i dojechał do końcowego przystanku Petrusewicza. Z mężczyzną nie można było nawiązać kontaktu, kierowca wezwał do niego karetkę. Ratownicy jednak nie widzieli podstaw, żeby przewozić pijanego 25-latka do szpitala. Na miejsce wezwano policję.