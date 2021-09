Śmierć 25-latka w izbie wytrzeźwień. Śledztwo przeniesione do Szczecina

Śledztwo w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy zostało przeniesione ze Świdnicy (woj. dolnośląskie) do Szczecina. Prokuratorzy wyjaśniają, jak we wrocławskiej izbie wytrzeźwień doszło do zgonu mężczyzny. Mężczyzna miał być bity i duszony. Jak przekazywała wcześniej policja, 25-latek był agresywny. Przeczyły temu nagrania z kamer monitoringu z autobusu miejskiego i przystanku. Pełnomocnik rodziny zmarłego Dmytra informuje, że badania toksykologiczne wykluczyły, by 25-latek zażywał narkotyki czy dopalacze.