Wrocław Śledztwo w sprawie wojskowych menażek. Dwaj przedsiębiorcy w areszcie Svitlana Kucherenko |

Generał Kukuła: wojsko ma za zadanie uzupełnić luki, które powstały w ciągu niemal 30 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Jakub Kaczmarczyk

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20 sierpnia funkcjonariusze CBA we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego zatrzymali dwóch mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą w branży usług i sprzedaży hurtowej. Przeprowadzili także przeszukania w ich miejscach zamieszkania, siedzibach firm oraz w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu.

Z ustaleń śledztwa CBA wynika, że w latach 2023-2024 firmy zatrzymanych wygrały dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy.

Oszukali wojsko przy dostawie menażek

- W swojej ofercie przedstawili nierzetelne informacje o zgodności wszystkich przedmiotów, które sprzedali wojsku, ze standardami przyjętymi dla tego typu produktów. Chodzi o dostawę menażek. Wprowadzili kupujących w błąd, twierdząc, że te produkty spełniają wymagane normy dla tego rodzaju wyposażenia wojskowego. W tym przypadku chodziło o barwę, która nie była zgodna z wymogami - informuje tvn24.pl prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Według śledczych przedsiębiorcy zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zamówienia publicznego. W efekcie Skarb Państwa miał ponieść szkodę w wysokości ponad 20 milionów złotych. Tyle wyniosło wynagrodzenie wypłacone dostawcy w ramach realizacji umów.

Dwaj przedsiębiorcy trafili do aresztu

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa znacznej wartości. Sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Prokuratura zabezpieczyła również majątek podejrzanych. Zabezpieczenia objęły nieruchomości, gotówkę oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Ich łączna wartość przekracza 45 milionów złotych.