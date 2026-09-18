Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Skazany na 25 lat za przestępstwa seksualne odwołuje się od wyroku. Sąd utajnił rozprawę

|
Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci
Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu rozpoczął się proces odwoławczy 45-letniego mieszkańca Kłodzka, skazanego nieprawomocnie na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci oraz znęcanie się nad zwierzętami. Sąd wyłączył jawność procesu.

Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła prokuratura, oskarżyciel posiłkowy oraz obrona oskarżonego - poinformowała w piątek dziennikarzy rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Małgorzata Lamparska.

Przemysław L. w marcu tego roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na 25 lat więzienia. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci
Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci
Źródło zdjęcia: TVN24

45-latek odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz zwierząt.

Sprawca został zatrzymany w styczniu 2023 roku, a przy gromadzeniu materiału dowodowego świdnicka prokuratura współpracowała ze śledczymi ze szwedzkiego Ostersund.

W 2023 r. świdnicka prokuratura podawała, że jest on podejrzany m.in. o trzy czyny o charakterze pedofilskim w stosunku do dwóch małoletnich dziewcząt, a także o gwałty i doprowadzenie do innych czynności seksualnych czterech kobiet.

Czyny, za które został nieprawomocnie skazany L., miały być popełniane w latach 2011-2022 w Polsce i w Szwecji.

Sąd skazał żonę, była świadkiem przemocy wobec dziecka

W marcu, w odrębnym procesie, świdnicki sąd skazał żonę Przemysława L., Kamilę, na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej, która padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony jej męża. Śledczy ustalili, że trwało to od 2011 do 2022 roku. W przypadku ofiary przestępstwa śledczy nie zdradzają więcej szczegółów ponad to, że była to osoba poniżej 15. roku życia. W tym samym czasie Kamila L. była też świadkiem czynów o charakterze zoofilskim, dlatego odpowiadała za znęcanie się nad zwierzętami.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera wcześniej podkreślił, że sprawa małżeństwa L. była jedną z najbardziej szokujących w historii świdnickiej prokuratury.

Również sprawę apelacji od wyroku wobec Kamili L. rozpatrzy wrocławski sąd. Terminy rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie.

Była działaczka PO i jej mąż skazani

Po ogłoszeniu wyroku sądu pierwszej instancji w mediach pojawiały się informacje dotyczące przynależności partyjnej Kamili L., która była wcześniej członkinią Platformy Obywatelskiej. Sprawie poświęcone było posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezprawiu, składającego się z posłów PiS, które odbyło się w marcu.

Odnosił się do niej również m.in. premier Donald Tusk. Pytany w Sejmie, czy wyciągnie konsekwencje wobec działaczy Koalicji Obywatelskiej, którzy wiedzieli o możliwości popełnienia przestępstwa przez kobietę (która była działaczką PO w Kłodzku), ale nie zareagowali, powiedział, że próba politycznego wykorzystywania zbrodni pedofilii jest wyjątkowym skandalem. Tusk podkreślił, że "każdy, kto podnosi rękę na dziecko, szczególnie w tak obrzydliwych zamiarach jak wykorzystanie seksualne, (...) będzie bezwzględnie ścigany".

Z kolei szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował na początku kwietnia, że analizuje dokumenty dotyczące sprawy pedofilii w Kłodzku. Deklarował, że chce przyjrzeć się m.in. temu, jaka była rola kobiety i dlaczego otrzymała dużo niższy wymiar kary niż ten, o który wnosiła prokuratura. Przyznał, że koszmar tej sprawy jest ogromny.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
WrocławPrzemoc seksualnadzieciSąd Apelacyjny
Czytaj także:
Opady śniegu
Żegnamy się z latem. W tej prognozie widać śnieg
METEO
Bankomat
Przerwy techniczne w kilku dużych bankach. PKO BP zapowiada 12 godzin utrudnień
BIZNES
Spotkanie Radosława Sikorskiego i Toma Rosa
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Rozmawiano o bazach w Polsce
Polska
imageTitle
Kolarskie mistrzostwa świata od niedzieli w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Funkcjonariusze ABW (zdjęcie ilustracyjne)
ABW zatrzymała dwóch 16-latków
Śląskie
Alerty? Przeczytam i usuwam. A co mam robić. Nie ma u nas schronów, to gdzie mamy się schować? - pyta jedna z mieszkanek Ustrzyk Dolnych.
Schronów brak, alertów coraz więcej. "Przeczytam i usuwam. A co mam robić?"
Martyna Sokołowska
Prokuratura Okręgowa Koszalin
Areszt dla 53-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo
Szczecin
Tilcayo-kot
Znalazł go przy drodze, po roku uznał, że coś się nie zgadza. Naukowcy o nowym gatunku
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Karolem Nawrockim
Kosiniak-Kamysz u Nawrockiego. Zakończono rozmowy
Polska
Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Poseł Król usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chodzi o korupcję
Katowice
Mężczyzna został przewieziony do szpitala
By go obezwładnić, potrzebnych było sześć osób i dwie pary kajdanek
WARSZAWA
Księżna Diana
Kolejne fragmenty książki brata księżnej Diany. Co usłyszał po jej śmierci
Świat
Oskarżony Bartosz Sz. na sali Sądu Okręgowego w Poznaniu
Ponad trzy tony narkotyków, pięć lat procesu i 33 skazanych
Poznań
Autobus MAN na przystanku z wiatą "Ł"
Były symbolem warszawskiej komunikacji, stały na każdym przystanku. Zniknęły
WARSZAWA
Donald Trump w oknie Air Force One
Zdjęcie Trumpa w oknie Air Force One. Uwagę zwraca duży napis
Świat
shutterstock_2006005541
Sukces Polaków: groźną chorobę wykryto przed objawami. To jedyny przypadek na świecie
Zdrowie
Horała
Marcin Horała zapowiedział wniosek o odwołanie ministra. Wymienił trzy powody
Polska
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
"Nikt nie zmieni mojego zdania". Tusk o nowym pakiecie dla Ukrainy
Świat
Ciężarówka wpada w poślizg na trasie S6 koło Goleniowa
Tak doszło do kolizji na S3. Nagranie z kamer drogowych
Szczecin
"Polacy chcą taniej energii z Rosji"? Sezon na straszenie zimą znów otwarty
"Polacy chcą taniego gazu, ropy i prądu z Rosji!" Zaczęło się straszenie zimą
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Wielki sukces Polaków. Zostali drużynowymi mistrzami Europy
EUROSPORT
benzyna paliwa stacja shutterstock_2758254983
Co z paliwami? "Spodziewamy się przełamania"
BIZNES
imageTitle
Legenda z partią Putina. "Na rzecz zbrodniarza wojennego"
EUROSPORT
Przedmieścia Kijowa po ataku rosyjskiego drona (08.09.2026)
"Pora otworzyć oczy". To dzięki nim powstają rosyjskie drony
Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty nie wytrzymał po tych słowach Błaszczaka
Polska
Sławomir Skwarek (z lewej na pierwszym planie) opuścił Rozwój Plus
Jedna osoba opuszcza Rozwój Plus i wraca do PiS
Polska
Tramwaj na Marszałkowskiej
Indeks Zdrowych Miast. Które prowadzi w obszarze zdrowia?
Anna Bielecka
Pożar suszarni
Pożar na terenie suszarni. Gigantyczna eksplozja na nagraniu
Kujawsko-Pomorskie
Huragan widziany z kosmosu
Tak dużo pary wodnej w atmosferze jeszcze nie było. Co się z nią stanie?
METEO
Próbował uciec policjantom - dostał 9700 zł mandatu
43 punkty karne i prawie 10 tysięcy złotych mandatu
Zachodniopomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica