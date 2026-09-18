Wrocław Skazany na 25 lat za przestępstwa seksualne odwołuje się od wyroku. Sąd utajnił rozprawę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła prokuratura, oskarżyciel posiłkowy oraz obrona oskarżonego - poinformowała w piątek dziennikarzy rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Małgorzata Lamparska.

Przemysław L. w marcu tego roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na 25 lat więzienia. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Kłodzka skazanego za seksualne wykorzystywanie dzieci Źródło zdjęcia: TVN24

45-latek odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz zwierząt.

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Sprawca został zatrzymany w styczniu 2023 roku, a przy gromadzeniu materiału dowodowego świdnicka prokuratura współpracowała ze śledczymi ze szwedzkiego Ostersund.

W 2023 r. świdnicka prokuratura podawała, że jest on podejrzany m.in. o trzy czyny o charakterze pedofilskim w stosunku do dwóch małoletnich dziewcząt, a także o gwałty i doprowadzenie do innych czynności seksualnych czterech kobiet.

Czyny, za które został nieprawomocnie skazany L., miały być popełniane w latach 2011-2022 w Polsce i w Szwecji.

Sąd skazał żonę, była świadkiem przemocy wobec dziecka

W marcu, w odrębnym procesie, świdnicki sąd skazał żonę Przemysława L., Kamilę, na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej, która padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony jej męża. Śledczy ustalili, że trwało to od 2011 do 2022 roku. W przypadku ofiary przestępstwa śledczy nie zdradzają więcej szczegółów ponad to, że była to osoba poniżej 15. roku życia. W tym samym czasie Kamila L. była też świadkiem czynów o charakterze zoofilskim, dlatego odpowiadała za znęcanie się nad zwierzętami.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera wcześniej podkreślił, że sprawa małżeństwa L. była jedną z najbardziej szokujących w historii świdnickiej prokuratury.

Również sprawę apelacji od wyroku wobec Kamili L. rozpatrzy wrocławski sąd. Terminy rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie.

Była działaczka PO i jej mąż skazani

Po ogłoszeniu wyroku sądu pierwszej instancji w mediach pojawiały się informacje dotyczące przynależności partyjnej Kamili L., która była wcześniej członkinią Platformy Obywatelskiej. Sprawie poświęcone było posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Bezprawiu, składającego się z posłów PiS, które odbyło się w marcu.

Odnosił się do niej również m.in. premier Donald Tusk. Pytany w Sejmie, czy wyciągnie konsekwencje wobec działaczy Koalicji Obywatelskiej, którzy wiedzieli o możliwości popełnienia przestępstwa przez kobietę (która była działaczką PO w Kłodzku), ale nie zareagowali, powiedział, że próba politycznego wykorzystywania zbrodni pedofilii jest wyjątkowym skandalem. Tusk podkreślił, że "każdy, kto podnosi rękę na dziecko, szczególnie w tak obrzydliwych zamiarach jak wykorzystanie seksualne, (...) będzie bezwzględnie ścigany".

Z kolei szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował na początku kwietnia, że analizuje dokumenty dotyczące sprawy pedofilii w Kłodzku. Deklarował, że chce przyjrzeć się m.in. temu, jaka była rola kobiety i dlaczego otrzymała dużo niższy wymiar kary niż ten, o który wnosiła prokuratura. Przyznał, że koszmar tej sprawy jest ogromny.