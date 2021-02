Potrącił go jeden autobus, chwilę później drugi. Mężczyzna zmarł w szpitalu, policja szuka świadków

Do wypadku doszło w poniedziałek po godzinie 18 przy pętli autobusowej na ulicy Mickiewicza. - W wyniku zdarzenia poszkodowany został mężczyzna, który został przewieziony do jednego ze szpitali. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - informuje Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Kierowcy odsunięci

Policja szuka świadków

Jak zapewnia prezes MPK, zapis z kamer monitoringu został zabezpieczony i przekazany policji. Tymczasem ta apeluje do świadków wypadku. - Chcemy szczegółowo wyjaśnić okoliczności wypadku, dlatego zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich świadków zdarzenia lub innych osób, które mogą mieć wiedzę na temat okoliczności tego, co się stało. - podkreśla Dutkowiak. I dodaje, że apel mundurowych jest skierowany w szczególności do pasażerów, którzy 1 lutego w godzinach 18-18.30 podróżowali autobusami linii 715 i 145. Bo choć autobus drugiej z tych linii nie brał udziału w wypadku to - jak przyznają policjanci - chwilę wcześniej wjechał na pętlę, a więc opuszczający pojazd pasażerowie mogli widzieć, co stało się na jezdni.