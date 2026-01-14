Seniorka zaatakowana nożem na ulicy. Zatrzymano nastolatkę

Wrocław Źródło: Google Earth

Do ataku na starszą kobietę doszło w czwartek, 9 stycznia, około południa przy ul. Sztabowej we Wrocławiu.

"Młoda kobieta miała kilka razy dźgnąć nożem 77-letnią seniorkę. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana trafiła do szpitala, a podejrzewana o ten czyn oddaliła się z miejsca" - informował w środowy poranek komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zatrzymali 15-latkę

Tego dnia policja opublikowała wizerunek kobiety zarejestrowany przez kamery monitoringu. Kilka godzin później udało się odnaleźć poszukiwaną. To nastolatka.

"Zatrzymana została 15-letnia mieszkanka Wrocławia. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą przez policjantów pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego" - przekazali funkcjonariusze.

