Seniorka zaatakowana nożem na ulicy. Zatrzymano nastolatkę

Do ataku na starszą kobietę doszło w czwartek, 9 stycznia, około południa przy ul. Sztabowej we Wrocławiu.
"Młoda kobieta miała kilka razy dźgnąć nożem 77-letnią seniorkę. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana trafiła do szpitala, a podejrzewana o ten czyn oddaliła się z miejsca" - informował w środowy poranek komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Zatrzymali 15-latkę
Tego dnia policja opublikowała wizerunek kobiety zarejestrowany przez kamery monitoringu. Kilka godzin później udało się odnaleźć poszukiwaną. To nastolatka.
"Zatrzymana została 15-letnia mieszkanka Wrocławia. Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą przez policjantów pod nadzorem prokuratury oraz sądu rodzinnego" - przekazali funkcjonariusze.
