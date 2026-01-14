77-latka zaatakowana nożem na ulicy. Policja szuka kobiety ze zdjęć

Kobieta poszukiwana po ataku na seniorkę we Wrocławiu Źródło: KMP Wrocław

Do ataku na starszą kobietę doszło w czwartek, 9 stycznia, około południa przy ul. Sztabowej we Wrocławiu.

"Młoda kobieta miała kilka razy dźgnąć nożem 77-letnią seniorkę. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana trafiła do szpitala, a podejrzewana o ten czyn oddaliła się z miejsca" - informuje komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kobieta poszukiwana po ataku na seniorkę Źródło: KMP Wrocław

Policja opublikowała wizerunek kobiety zarejestrowany przez kamery monitoringu i zaapelowała do wszystkich osób, które rozpoznają ją lub posiadają jakiekolwiek informacje na jej temat, o pilny kontakt z funkcjonariuszami.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami 601 701 488 lub 537 867 306, a także anonimowo drogą elektroniczną na adres: naczelnik.kryminalny@wroclaw.wr.policja.gov.pl.

Policja publikuje wizerunek kobiety Źródło: KMP Wrocław

