Wrocław Saperzy zabrali 250-kilogramową bombę lotniczą. Mieszkańcy mogą wracać do domów Oprac. Svitlana Kucherenko |

Ewakuacja mieszkańców w związku z niewybuchem we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

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Zakończyła się akcja saperów przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu, gdzie podczas prac budowlanych znaleziono około 250-kilogramową bombę lotniczą. Ruch kolejowy został wznowiony, a mieszkańcy ewakuowanej strefy mogą już wracać do swoich domów.

"We wtorek o godz. 10.32 rozpoczęło się podejmowanie bomby lotniczej o wadze około 250 kilogramów, odnalezionej przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Operacja zakończyła się o godz. 10.54, a o godzinie 11.04 patrol saperski opuścił teren budowy" - informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Bomba została przewieziona na poligon w Świętoszowie.

250-kilogramowa bomba podjęta Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ruch kolejowy, który został czasowo wstrzymany ze względu na bliskość miejsca prowadzenia akcji, wznowiono o godzinie 10.56.

Z obszaru obejmującego około 300 metrów wokół miejsca znalezienia bomby wcześniej ewakuowano około trzech tysięcy osób. Osobom z ograniczoną mobilnością ochotnicza straż pożarna zapewniała indywidualny transport. W punkcie czasowego przyjęcia w Narodowym Forum Muzyki przy placu Wolności przebywało około 120 osób.

Mieszkańcy mogą wracać do domów Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

"Działania zakończono. Mieszkańcy mogą bezpiecznie wrócić do swoich domów" - przekazało miasto.

W trakcie prac budowlanych znaleziono niewybuch Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kolejny niewybuch we Wrocławiu

We wtorek rano służby otrzymały informacje o kolejnym niewybuchu przy ulicy Słubickiej 29 we Wrocławiu, w rejonie Zespołu Szkół numer 1, znaleziono kolejny niewybuch. To pocisk moździerzowy o długości około 30 centymetrów.

W związku z zagrożeniem ewakuowano 535 osób. O godzinie 12.20 niewybuch został podjęty przez saperów i wywieziony na poligon w Rakowie w celu unieszkodliwienia.

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