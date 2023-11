Samochód wpadł do Odry. Kierowcy i pasażerce udało się wydostać

Niebezpieczna sytuacja we Wrocławiu. Podczas driftowania samochód osobowy wpadł do Odry. Kierowcy i pasażerce udało się wydostać z rzeki. Nie odnieśli obrażeń.

Do zdarzenia doszło 28 listopada wieczorem na Nabrzeżu Janówek we Wrocławiu. Grupa młodych ludzi wykonywała tam samochodami tak zwane drifty - czyli poślizgi kontrolowane. Jeden z samochodów zbliżył się do nabrzeża i wpadł do Odry.

Stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rzeki

Młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował, że kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rzeki. - Kierowca i pasażerka auta wydostali się z wody z pomocą świadków. Na miejscu funkcjonariusze wylegitymowali osoby uczestniczące, został sprawdzony stan trzeźwości kierującego - był trzeźwy. Osoby nie potrzebowały pomocy medycznej, zostały przewiezione do miejsca zamieszkania - przekazał policjant. - Co do wydobycia samego pojazdu z rzeki, nie została jeszcze wyznaczona data podjęcia tego samochodu z wody - dodał.