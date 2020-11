Sąd odebrał mu prawo jazdy, gdy go zatrzymali prowadził karetkę

Jechał bez pacjenta i bez sygnałów

Kierowca ma bowiem zasądzony zakaz kierowania pojazdami. To jednak nie przeszkodziło mu prowadzić karetki jednej z prywatnych firm zajmujących się transportem medycznym. - Na szczęście, nie przewoził pacjenta i jechał sam. Nie korzystał też z sygnałów uprzywilejowania. Jednak i tak czekają go poważne konsekwencje - podkreśla policjant. 24-latek został zatrzymany. Za niezastosowanie się do zakazu sądowego grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.