Prokuratura wycofała wnioski o kary za banery antyaborcyjne. Sąd i tak wyda wyrok

Do wrocławskiego sądu wraca umorzona wcześniej sprawa prezentowania w przestrzeni publicznej transparentów antyaborcyjnych. Tym razem jednak już bez oskarżyciela publicznego. Prokuratura wyłączyła z tej roli straż miejską i sama wycofała wniosek o ukaranie. Sprawę w swoje ręce - jako oskarżyciele posiłkowi - wzięli mieszkańcy miasta.

Na przełomie sierpnia i września informowaliśmy o praktykach wrocławskiej prokuratury w sprawach prezentowania w przestrzeni publicznej banerów ze zdjęciami martwych płodów, a także zawierających treści anty-LGBT. Prokurator, już na etapie sądowym, przystępował do sprawy w roli oskarżyciela publicznego, jednocześnie "wypychając" z tej roli straż miejską czy policję. Następnie wycofywał wniosek o ukaranie obwinionego, co skutkowało umorzeniem sprawy przez sąd.

- W mojej 10-letniej karierze podpisałem około sześć, siedem tysięcy wniosków o ukaranie. Nigdy nie zdarzyło się, aby prokurator przejął postępowanie, mimo że były to sprawy znacznie poważniejszej rangi, jak na przykład działalność klubów nocnych, gdzie przecież zapadały wyroki karne. W takiej sytuacji zostajemy przesadzeni z ławki dla oskarżyciela na ławkę dla publiczności. Nie mamy możliwości składania zażalenia czy sporządzenia apelacji - przyznawał w rozmowie z tvn24.pl.

"Sprawa będzie się toczyć"

Działania prokuratury - wydawać by się mogło - zamykają drogę do rozpatrzenia sprawy przez sąd. Obywatele postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce.

- Prokuratura powinna ścigać wykroczenia i przestępstwa. W tym przypadku nie chce tego robić. Na szczęście znaleźli się dzielni wrocławianie i wrocławianki, którzy chcą być oskarżycielami posiłkowymi. Sprawa będzie toczyć się dalej, tak zadecydował sąd. Jest troje oskarżycieli posiłkowych w trzech sprawach, które sąd połączył do jednego rozpoznania. We wszystkich sprawach jestem pełnomocnikiem - mówi Bartłomiej Ciążyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, a także doradca prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii.

- Są wykroczenia, gdzie pokrzywdzonymi mogą się czuć prywatne osoby, inicjujące dalsze działania na przykład straży miejskiej. Jeśli dochodzi do sytuacji, że prokurator wyłącza straż miejską i odstępuje od wniosku o ukaranie tak jak w tym przypadku, oni mają 14 dni na to, żeby przystąpić do sprawy i wtedy postępowanie będzie się toczyło z ich oskarżenia - mówi rzecznik.