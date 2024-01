Rybacy weszli na lód podczas roztopów. Nagranie

czytaj dalej

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział w TVN24, że ochrona Antoniego Macierewicza w latach 2018-2023 wyniosła milion złotych. - Jeżeli pan minister Macierewicz zostanie poszkodowany, a wiem, że były kierowane wobec niego groźby, (...) to odpowiedzialny za to będzie ten, który podjął decyzję o tym, żeby (...) nie miał ochrony - powiedział Mariusz Błaszczak. - To jest narracja, która ma wywołać emocje strachu - komentował wypowiedź Błaszczaka generał Mirosław Różański, senator z Polski 2050. - Milion złotych na ochronę dla człowieka, który nie pełni już funkcji ministra to coś, co nie powinno się nigdy zdarzyć - mówił Cezary Tomczyk (KO).