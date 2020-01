Oskarżony o zepchnięcie niepełnosprawnego kolarza do rowu. Ruszył proces

Do zdarzenia doszło 12 lipca 2019 roku na drodze w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Reprezentant Polski, medalista imprez międzynarodowych, Rafał Mikołajczyk trenował, przygotowując się do wrześniowych mistrzostw świata.

Jak wskazali śledczy w akcie oskarżenia, Ż. wysiadł z auta i w chwili wymijania go przez niepełnosprawnego rowerzystę kopnął w prawe tylne koło roweru. W wyniku uderzenia - jak twierdzi prokuratura - kolarz wraz z rowerem stoczył się do rowu.

W czwartek przed sądem Ż. nie przyznał się do winy. Mówił, że trąbił na kolarza, aby go ostrzec, że zbliża się samochód. Twierdził też, że sportowiec pokazał mu obraźliwy gest środkowym palcem i że wulgarnie się do niego zwracał. Według relacji Ż., nie kopnął on w koło roweru, a jedynie "wystawił nogę", aby - jak mówił oskarżony - obronić się przed jadącym na niego kolarzem.

Wojciech Ż. twierdził również, że kolarz sam się wywrócił po tym, jak go minął, kilka metrów dalej. Oskarżony powiedział też przed sądem, że według niego niepełnosprawny sportowiec zrobił to, aby dostać pieniądze.

Tej relacji zaprzeczył poszkodowany. Sportowiec mówił przed sądem, że Ż., jadąc za nim i go wyprzedzając, trąbił. Następnie oskarżony zatrzymał auto - jak mówił kolarz - na środku prawego pasa i wyszedł z niego. Według relacji Mikołajczyka, kiedy kolarz go wyprzedzał, oskarżony kopnął w prawe tylne koło roweru, co spowodowało, że wywrócił się on wraz z rowerem do rowu.