Kobieta spadła z drugiego piętra, mąż oskarżony o zabójstwo. Ruszył proces

W wyniku wybuchu w Przewodowie w województwie lubelskim, gdzie we wtorek spadła rakieta, zginęło dwóch mężczyzn. Kim byli? - To byli dobrzy, serdeczni i bardzo pomocni ludzie - tak mówi o nich proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Bogdan Ważny. Ani on, ani policja czy prokuratura na razie nie potwierdzają tożsamości ofiar. Zrobił to jednak w rozmowie z naszym portalem Stanisław Staszczuk, sekretarz gminy Dołhobyczów. Powiedział, że jeden z mężczyzn miał 62, a drugi 60 lat. Obaj pracowali w miejscowej suszarni, gdzie doszło do eksplozji.