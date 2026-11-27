Wrocław Doping i nielegalne leki warte ponad milion złotych. Policja rozbiła międzynarodowy gang Damian Nowicki |

Rozbito międzynarodową sieć nielegalnego handlu dopingiem Źródło wideo: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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W piątek, 27 listopada, funkcjonariusze zatrzymali sześć osób, w tym kierującego gangiem. Przeprowadzili 13 przeszukań, zabezpieczyli ponad tysiąc sztuk produktów zawierających substancje anaboliczne i inne środki farmaceutyczne, a także mienie o wartości około 180 tysięcy złotych.

Zlikwidowano także laboratorium wykorzystywane do wytwarzania anabolików oraz kanał przerzutu środków anabolicznych. Trzech podejrzanych zostało aresztowanych. Wartość nielegalnej sprzedaży prowadzonej przez grupę oszacowano na ponad milion złotych. Grupa działała przede wszystkim na terenie województw dolnośląskiego i małopolskiego.

Rozbito międzynarodową sieć nielegalnego handlu dopingiem Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

"Jej członkowie wykorzystywali szyfrowane komunikatory do reklamowania oraz sprzedaży środków anabolicznych, sterydów i produktów leczniczych, które nie posiadały wymaganego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu" - poinformowała starszy aspirant Monika Przestrzelska, oficer prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Fikcyjne dane, kryptowaluty i leki na receptę

Rzeczniczka zaznaczyła, że na czele grupy stał kierownik koordynujący działania pozostałych członków. Inne osoby odpowiadały za dostarczanie produktów, ich reklamowanie, obsługę transakcji, pakowanie i wysyłkę przesyłek, a także ukrywanie pochodzenia uzyskiwanych pieniędzy. Do rozliczeń wykorzystywano kryptowaluty, fikcyjne dane oraz mechanizmy anonimizacji.

Wśród zabezpieczonych produktów ujawniono substancje znajdujące się na liście zabronionej Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), należące między innymi sterydy anaboliczno-androgenne, hormony peptydowe i ich analogi, modulatory hormonów i metabolizmu, a także stymulanty. Zabezpieczono również produkty lecznicze dostępne wyłącznie na receptę.

Rozbito międzynarodową sieć nielegalnego handlu dopingiem Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Działania prowadzone były we współpracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Europolu oraz Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.