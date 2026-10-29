Wrocław Rozbił sportowe auto, zniszczył barierki i uciekł. Kierowcy szuka policja Oprac. Svitlana Kucherenko |

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Wrocław i jesteś na bieżąco

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w nocy około 1.50 na ulicy Ruskiej we Wrocławiu.

- Kierowca sportowego Chevrolet Corvette nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika. Barierki zostały zniszczone, kierowca opuścił rozbity samochód i uciekł z miejsca zdarzenia, rozbity samochód został odholowany - poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rozbił Corvette i uciekł z miejsca zdarzenia Źródło zdjęcia: Wrocław i jesteś na bieżąco

Policjanci prowadzą czynności, które mają na celu ustalenie tożsamości kierowcy. Na miejscu pracowali policjanci, zabezpieczono monitoring.