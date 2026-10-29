Rozbił sportowe auto, zniszczył barierki i uciekł. Kierowcy szuka policja
Do zdarzenia doszło w nocy około 1.50 na ulicy Ruskiej we Wrocławiu.
- Kierowca sportowego Chevrolet Corvette nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i uderzył w barierki oddzielające jezdnię od chodnika. Barierki zostały zniszczone, kierowca opuścił rozbity samochód i uciekł z miejsca zdarzenia, rozbity samochód został odholowany - poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Policjanci prowadzą czynności, które mają na celu ustalenie tożsamości kierowcy. Na miejscu pracowali policjanci, zabezpieczono monitoring.
Źródło: tvn24.pl