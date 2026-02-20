Logo strona główna
Wrocław

Rolnicy protestują przeciw Mercosur. Traktory zjeżdżają pod urząd wojewódzki

Protest rolników w centrum Wrocławia
Wrocław
Źródło: Google Earth
Rolnicy zjeżdżają od rana pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki, gdzie trwa protest przeciw umowie Mercosur. Według zapowiedzi, na miejscu ma pojawić się nawet 50 maszyn i 400 uczestników. O 11.30 zaplanowano pikietę pod siedzibą Komisji Europejskiej.

"Rolnicy przyjeżdżają do Wrocławia w ramach protestu przeciw umowie Mercosur. Od wczesnych godzin porannych parkują swoje pojazdy przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Protest rolników w centrum Wrocławia
Protest rolników w centrum Wrocławia
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

O godzinie 8 rano przed urzędem stało siedem traktorów. Według zapowiedzi organizatorów, do Wrocławia ma dotrzeć nawet 50 ciągników i 400 uczestników.

Rolnicy zjeżdżają na protest we Wrocławiu
Rolnicy zjeżdżają na protest we Wrocławiu
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Protest rolników w centrum Wrocławia

Na dziś zaplanowano również pikietę pod siedzibą Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przy ul. Widok. Demonstracja ma potrwać od 11.30 do 14.30.

Na miejscu pracuje policja i straż miejska.

Rolnicy protestują pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim
Rolnicy protestują pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia
Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Tagi:
WrocławProtesty rolników
