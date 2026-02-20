"Rolnicy przyjeżdżają do Wrocławia w ramach protestu przeciw umowie Mercosur. Od wczesnych godzin porannych parkują swoje pojazdy przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
O godzinie 8 rano przed urzędem stało siedem traktorów. Według zapowiedzi organizatorów, do Wrocławia ma dotrzeć nawet 50 ciągników i 400 uczestników.
Protest rolników w centrum Wrocławia
Na dziś zaplanowano również pikietę pod siedzibą Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przy ul. Widok. Demonstracja ma potrwać od 11.30 do 14.30.
Na miejscu pracuje policja i straż miejska.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia