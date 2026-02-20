Wrocław Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Rolnicy przyjeżdżają do Wrocławia w ramach protestu przeciw umowie Mercosur. Od wczesnych godzin porannych parkują swoje pojazdy przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Protest rolników w centrum Wrocławia Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

O godzinie 8 rano przed urzędem stało siedem traktorów. Według zapowiedzi organizatorów, do Wrocławia ma dotrzeć nawet 50 ciągników i 400 uczestników.

Rolnicy zjeżdżają na protest we Wrocławiu Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Protest rolników w centrum Wrocławia

Na dziś zaplanowano również pikietę pod siedzibą Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przy ul. Widok. Demonstracja ma potrwać od 11.30 do 14.30.

Na miejscu pracuje policja i straż miejska.

Rolnicy protestują pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko