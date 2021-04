Rodzice skazani za zabójstwo czterech noworodków. Sąd obniża wymiar kary

Makabryczna zbrodnia wyszła na jaw pod koniec 2018 roku , kiedy to pracownicy pomocy społecznej zorientowali się, że jedna z mieszkanek wsi nie ma dziecka, mimo że wcześniej widziano ją w ciąży. Powiadomiona została policja, która na posesji zamieszkałej przez Aleksandrę J. i jej partnera Dawida W., znalazła szczątki czworga niemowląt. W trakcie śledztwa ustalono, że w latach 2013, 2015, 2016 i 2018 kobieta czterokrotnie zachodziła w ciążę i za każdym razem, bezpośrednio po porodzie, dusiła swoje dzieci. J. przyznała się do winy . Jak tłumaczyła, nie chciała sprzeciwiać się swojemu partnerowi, zależało jej na utrzymaniu związku z W., od którego była uzależniona ekonomicznie i emocjonalnie. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Sąd pierwszej instancji: dożywocie

Sąd drugiej instancji: 25 i 15 lat pozbawienia wolności

Rozstrzygnięcie nie było prawomocne. Od wyroku odwołała się zarówno matka czterech zabitych noworodków, jak i ich ojciec. W ten sposób sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Aleksandra J. domagała się zmiany kwalifikacji czynu, zmiany wymiaru kary lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. A Dawid W. orzeczenia najniższej możliwej kary lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd dopuścił w sprawie kolejne opinie biegłych. O stanie matki zabitych noworodków raz jeszcze miał wypowiedzieć się biegły psycholog, psychiatra i ginekolog. O stanie ojca zaś psycholog i psychiatra. 26 kwietnia 2021 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w tej sprawie. I obniżył wcześniej orzeczone wymiary kar. Zgodnie z decyzją sądu matka czterech zabitych noworodków za kratami ma spędzić 25 lat, a ich ojciec 15 lat. Oskarżonych nie było na sali sądowej.