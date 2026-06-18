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Wrocław

Nie żyje roczna dziewczynka. Sąd ponownie aresztował jej rodziców

Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sąd Okręgowy we Wrocławiu ponownie aresztował rodziców podejrzanych o doprowadzenie do śmierci rocznego dziecka. Bohdana i Ivan Y. wrócą do aresztu na trzy miesiące. Wcześniej sąd apelacyjny uchylił areszt, ale według śledczych para nie stosowała się do nałożonych na nich obowiązków.

W czwartek, 18 czerwca, Sąd Okręgowy we Wrocławiu ponownie aresztował na trzy miesiące Bohdanę i Ivana Y., podejrzanych o doprowadzenie do śmierci rocznego dziecka.

Według prokuratury po wcześniejszym uchyleniu aresztu przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podejrzani nie stosowali się do nałożonych na nich obowiązków. Byli objęci dozorem, mieli zakaz opuszczania kraju oraz kontaktowania się ze sobą i z drugim dzieckiem.

Dziewczynka trafiła do szpitala

Sprawa dotyczy śmierci rocznej dziewczynki, która trafiła do szpitala 25 stycznia 2026 roku. Śledczy zarzucają rodzicom znęcanie się fizyczne i psychiczne oraz skrajne zaniedbania opiekuńcze nad małoletnią córką.

Jak informował Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, rodzice mieli bić dziecko, krzyczeć na nie, ignorować jego dolegliwości bólowe oraz dopuścić się skrajnego zaniedbania opiekuńczego i higienicznego.

Według śledczych dziewczynce nie zapewniono odpowiedniej opieki medycznej ani leczenia mimo rozwijającego się procesu chorobowego. Wśród obrażeń i objawów stwierdzonych u dziecka wymieniono m.in. zmiany rumieniowate, czyraki, ropnie, zmiany martwicze przy paznokciu lewej dłoni, otwartą ranę z treścią ropną w okolicy pachwinowej, odwodnienie, tachykardię, bardzo wysokie parametry stanu zapalnego oraz anemię.

Dziecko zmarło w szpitalu

Dziecko zmarło 2 kwietnia po kilku miesiącach hospitalizacji. Na początkowym etapie postępowania, gdy dziecko jeszcze żyło, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu przedłużył im areszt, jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu zażalenia uchylił ten środek zapobiegawczy. Bohdana i Ivan Y. opuścili areszt 11 maja. Po tym prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się ze sobą i z drugą pokrzywdzoną córką, jednak podejrzani nie stosowali się do tych środków wolnościowych.

Prokurator przedstawił im uzupełnione zarzuty uwzględniające śmierć dziecka oraz kolejny zarzut dotyczący znęcania się nad drugim małoletnim dzieckiem. Za zarzucane czyny grozi im kara od 5 lat więzienia do dożywocia.

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Źródło: tvn24.pl
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