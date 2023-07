50 tysięcy tabletek psychotropowych miało trafić do USA. Przejęli je pogranicznicy

Strażnicy graniczni przechwycili we Wrocławiu 50 tysięcy tabletek psychotropowych, które miały trafić do Stanów Zjednoczonych. Część paczek zawierających tabletki była już spakowana, zaadresowana i przygotowana do wysyłki konkretnym odbiorcom w USA. Podejrzany o przemyt 38-latek został zatrzymany - możliwe jednak, że w proceder zamieszanych było więcej osób.

Jak poinformował w komunikacie rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Paweł Biskupik, w akcji rozbicia kanału przemytniczego brali udział polscy i czescy pogranicznicy. Wrocławscy funkcjonariusze w ramach swoich działań przeszukali między innymi jedną z wrocławskich posesji oraz znajdujący się tam pojazd.

Przejęte środki psychotropowe Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Z Polski do Czech, z Czech do USA

W trakcie przeszukania pogranicznicy znaleźli "nielegalny towar w postaci 50 tysięcy tabletek zawierających substancje psychotropowe".

- Część z tych tabletek była już spakowana, zaadresowana i przygotowana do wysyłki konkretnym odbiorcom w USA. Paczki z tabletkami przygotowywane były w Polsce i następnie przewożone do Czech, skąd docelowo wysyłano je do odbiorców w USA - przekazał Biskupik.

Przejęte środki psychotropowe Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Rzecznik nadodrzańskiej straży dodał, że mundurowi przesłuchali mieszkającego na terenie przeszukiwanej posesji 38-letniego Ukraińca. Mężczyzna został zatrzymany za przewożenie nielegalnego towaru do Czech. W jego toyocie znaleziono paczki zawierające siedem tysięcy tabletek przygotowanych już do wysyłki do USA.

- Leki zawierające substancje psychotropowe wysyłano do USA w hurtowych ilościach. W ten sposób osoby zaangażowane w przestępczy proceder mogły przemycić do USA co najmniej 400 tysięcy tabletek o wartości kilku milionów złotych - zaznaczył porucznik Paweł Biskupik.

Straż graniczna nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Przejęte środki psychotropowe Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Autor:bp

Źródło: PAP, Straż Graniczna