"Chyba jeden z najlepszych momentów manifestacji. Pani Policjantka macha do nas i bije brawo"

Protestującym od samego początku towarzyszyła policja. Z głośnika co chwilę było słychać komunikat o stanie epidemii i obowiązku zakrywania ust i nosa. Po kilkudziesięciu minutach zgromadzenie zostało rozwiązane, ale to nie przeszkodziło uczestnikom protestu przespacerować się wspólnie po mieście.

Brawa od policjantki i dla policjantki

Pochód ruszył ulicą Kołłątaja i rozciągnął się na około kilometr, blokując ruch w centrum Wrocławia. Manifestanci minęli plac Dominikański i szli w kierunku Ostrowa Tumskiego - siedziby kurii wrocławskiej. Ostatecznie pod nią nie dotarli. Policja szybko przegrupowała swoje szyki i zablokowała szczelnymi kordonami most Młyński i most Tumski. Przez jakiś czas funkcjonariusze nie przepuszczali nikogo w żadną stronę. Wzywali ludzi do rozejścia się. "To zgromadzenie jest nielegalne" - słychać było z policyjnego megafonu.