Kilkaset traktorów w centrum miasta

Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz napływowi towarów z Ukrainy . Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Z zapowiedzi rolników wynika, że w czwartek we Wrocławiu ma pojawić się około 500 traktorów. Organizatorzy zgłosili, że w manifestacji udział weźmie nawet 1 tys. uczestników. Traktory będą utrudniać jazdę w całym mieście co najmniej do godziny 17. Ratusz poinformował, że ul. Widok na odcinku od Teatralnej do Kazimierza Wielkiego będzie zamknięta w tym czasie dla ruchu. Jadący do centrum kierowcy będą więc zmuszeni wybrać alternatywne trasy.