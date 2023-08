"Najdroższy szpital covidowy w Polsce". Prokuratura wszczyna śledztwo

Śledztwo prokuratury

Teraz, jak informuje onet.pl, sprawą zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Opolu. Stało się tak po złożeniu przez posłów Jońskiego i Szczerbę zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa polegającego na "wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej w budżecie Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 1 mln 546 tys. 427 zł". Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Jak budowano szpital

Szpital covidowy we Wrocławiu od dawna budzi kontrowersje. Kontrolowali go nie tylko posłowie, ale również NIK .

To Maciej Bluj - były samorządowiec i biznesmen sympatyzujący z partią rządzącą - miał zdecydować, gdzie powstanie szpital i decydował o wydatkowaniu wielkich publicznych pieniędzy na jego budowę. Na prośby ekipy "Faktów" TVN o rozmowę nie odpowiedział. - Żona tego biznesmena się znalazła w KGHM, a on dostał carte blanche do tego, żeby zatrudnić kolejnego kolegę, kolejnego pełnomocnika do budowy szpitala - wylicza Joński.