Ginekolog usłyszał kilkadziesiąt zarzutów. Prokuratura szuka poszkodowanych pacjentek

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ustaliła, że Tytus N. pełniąc funkcję lekarza ginekologa w Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu w okresie od co najmniej 2009 roku żądał od pacjentek kliniki korzyści majątkowych za przeprowadzenie m.in. zabiegów cesarskiego cięcia, czy innych zabiegów medycznych.

Poszukiwane poszkodowane

W związku z prowadzonym śledztwem Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu apeluje do wszystkich osób mających informacje związane z żądaniem uzyskania korzyści majątkowych przez Tytusa N. za wykonywanie zabiegów o zgłaszanie się do Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu lub do Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.