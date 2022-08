Wrocławska prokuratura zajmie się śniętymi rybami w Odrze

Sprawą masowego śnięcia ryb w Odrze z zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu we Wrocławiu zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Jak informował wcześniej GIOŚ, badania "potwierdzają podwyższenie pewnych parametrów fizykochemicznych wody, takich jak natlenienie, pH czy przewodność".

