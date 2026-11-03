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Wrocław

Proces 18-letniego Ukraińca odroczony. Jest oskarżony o sabotaż na zlecenie rosyjskich służb

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Rusza proces Illii K., obywatela Ukrainy, oskarżonego o sabotaż na zlecenie Rosji
Rusza proces Ukraińca oskarżonego ws. dywersji na zlecenie Rosji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Proces 18-latka oskarżonego o dywersję i sabotaż na rzecz obcego wywiadu, który miał się rozpocząć we Wrocławiu, został odroczony do 16 grudnia. Powodem jest brak obrońcy. Ukrainiec - jak uznała prokuratura - wykonywał zadania na zlecenie rosyjskich służb i podsycał napięcia między Polakami a Ukraińcami.

Illia K., 18-letni obywatel Ukrainy oskarżony jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wykonywanie zadań sabotażowych na zlecenie rosyjskich służb. Jego proces miał się rozpocząć we wtorek przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Do merytorycznego rozpoznania sprawy jednak nie doszło.

Podczas posiedzenia przewodniczący składu sędzia Zbigniew Muszyński wyjaśnił, że obrońca, który miał reprezentować podejrzanego obywatela Ukrainy, wypowiedział obronę i poprosił o wyznaczenie innego obrońcy z urzędu. Powodem był stan zdrowia 67-letniego prawnika.

Ponieważ termin aresztu wyznaczonego dla Illii K. upływa w czwartek, sąd ogłosił, że w środę odbędzie się posiedzenie aresztowe. Zapadnie na nim decyzja co do dalszego środka zapobiegawczego.

Z kolei cały proces sąd odroczył do 16 grudnia.

Odpowiada za sabotaż na rzecz obcego wywiadu

Zarzuty dotyczą zdarzeń, do których miało dochodzić od 1 listopada 2024 roku do 12 sierpnia 2025 roku między innymi we Wrocławiu, Warszawie i Nisku. Według śledczych Illia K. miał wykonywać zadania o charakterze sabotażowym i dywersyjnym na zlecenie Rosji.

18-latek miał między innymi umieszczać na budynkach i w miejscach pamięci napisy gloryfikujące UPA i Stepana Banderę oraz malować czerwono-czarne flagi UPA. Jak informowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, celem tych działań było "podsycanie napięć narodowościowych pomiędzy Polską a Ukrainą".

Rusza proces Illii K., obywatela Ukrainy, oskarżonego o sabotaż na zlecenie Rosji
Rusza proces Illii K., obywatela Ukrainy, oskarżonego o sabotaż na zlecenie Rosji
Źródło zdjęcia: TVN24

- To pokazuje, jakie zagrożenia wiążą się z tego typu działalnością. Bardzo poważny proces. Mam nadzieję na sprawne i szybkie jego przeprowadzenie. Będę starał się pokazać opinii publicznej, ale przede wszystkim sądowi, że to nie chodziło o klasyczne pomazanie jednej czy dwóch ścian z niewybrednym hasłem. Tutaj była zorganizowana działalność mająca zdestabilizować państwo. Brzmi poważnie i jest poważne - poinformował prokurator Marcin Kucharski z dolnośląskiego zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej.

Jak dodał, śledczy dysponują pseudonimem osoby, która miała zlecać wykonywanie zadań. - Treść prowadzonej korespondencji wskazuje na to, że to było systemowe funkcjonowanie - przekazał Kucharski.

Planował sabotaż z dronem podczas defilady w Warszawie

Według Prokuratury Krajowej Illia K. miał również planować kolejne działanie podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, zaplanowanej na 15 sierpnia 2025 roku w Warszawie. Jak informują śledczy, planował przelot dronem nad samochodem, w którym miał znajdować się prezydent.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak informował, że oskarżony uzgadniał między innymi rodzaj urządzenia, koszty i sposób sfinansowania zakupu, metodę wykonania zadania oraz sposób potwierdzenia jego realizacji. "Do realizacji planowanej akcji nie doszło z uwagi na zatrzymanie oskarżonego" - przekazał prokurator Przemysław Nowak.

18-letni Illia K. przed sądem
18-letni Illia K. przed sądem
Źródło zdjęcia: TVN24

Wynagrodzenie w kryptowalutach

Śledczy zidentyfikowali także mechanizm rekrutowania wykonawców za pomocą komunikatorów internetowych oraz finansowania ich przestępczej działalności poprzez wypłatę wynagrodzenia w kryptowalutach za pośrednictwem zagranicznych giełd zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republice Ludowej.

Illia K. został zatrzymany 12 sierpnia 2025 roku i na wniosek prokuratora trafił do aresztu.

"Oskarżony początkowo przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i składał wyjaśnienia. W późniejszym toku postępowania zmienił stanowisko, nie przyznał się do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień" - informował Nowak.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, oskarżony działał z pobudek finansowych, a nie ideologicznych. Materiały dotyczące pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej zostały wyłączone do odrębnego postępowania, które jest nadal prowadzone.

18-latkowi grozi od 10 lat więzienia do dożywocia.

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
UkrainaRosja
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