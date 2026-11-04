Wrocław Próbował wyrwać krasnala Nadziejnika. Nie udało się, więc zabrał mu czapkę i szalik Svitlana Kucherenko |

Mężczyzna próbował zabrać krasnala Źródło wideo: Monitoring Kościoła św. Ignacego Loyoli Źródło zdj. gł.: Monitoring Kościoła św. Ignacego Loyoli

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Ojciec Grzegorz Kramer, jezuita, opublikował w mediach społecznościowych nagranie z próby kradzieży krasnala Nadziejnika. Do zdarzenia doszło w nocy z 30 na 31 października przy ul. Wincentego Stysia 16 we Wrocławiu.

Na nagraniu widać mężczyznę poruszającego się na hulajnodze, który około godz. 2.15 zatrzymał się przy krasnalu. Najpierw próbował wyrwać figurkę przez kraty. Kiedy mu się to nie udało, zabrał krasnalowi czapkę i szalik i odjechał.

Krasnal Nadziejnik pojawił się we Wrocławiu w czerwcu 2024 roku. Znajduje się przy kościele świętego Ignacego Loyoli. Na zimę figurka jest ubierana w czapkę i szalik.

Zabrał czapkę i szalik wrocławskiego krasnala Źródło zdjęcia: Monitoring Kościoła św. Ignacego Loyoli

Skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu?

Historia wrocławskich krasnali zaczęła się w 1982 roku wraz z działalnością Pomarańczowej Alternatywy. Początkowo krasnale pojawiały się jako malunki na murach i były formą sprzeciwu wobec władz PRL.

Pierwsze niewielkie figurki stanęły na ulicach miasta w 2005 roku. Od tego czasu systematycznie ich przybywało, a krasnale stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Obecnie w mieście można znaleźć 1058 takich figurek.