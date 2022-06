Nie poradził sobie z zabezpieczeniem, próbował walczyć ze stojakiem

Najpierw próbował przeciąć zabezpieczenie roweru, później rurkę od stojaka, do którego przypięty był pojazd. Zmagania mężczyzny nagrała kamera monitoringu. On i jego znajomy zostali zatrzymani. - Sprawa jest rozwojowa - informuje policja.

Policja: postanowił walczyć ze stojakiem, później schował się w krzakach

- Sprawa ma charakter rozwojowy - podkreśla policjantka. I apeluje do właścicieli rowerów, by zwracali uwagę na to, czy zabezpieczenie ich jednośladów jest dobrej jakości. - W tym przypadku to zabezpieczenie zapobiegło kradzieży - wskazuje.