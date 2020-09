Prokuratura wycofuje wniosek policji o ukaranie, prezentowanie zdjęć martwych płodów bez konsekwencji

Jak informuje Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, oskarżycielem w tej sprawie był komisariat policji Wrocław-Stare Miasto. Wniosek o ukaranie skierowany do sądu, dotyczył przedstawiciela Fundacji Pro-Prawo do Życia. Dotyczył on prezentowania przez mężczyznę w przestrzeni publicznej zdjęć martwych płodów, a także treści anty-LGBT, do czego dochodziło we wrześniu 2019 roku i w lutym 2020 roku.