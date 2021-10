Rozsyłali fałszywe linki. Policja: niemal 380 tysięcy poszkodowanych osób

Sprawą zajmowały się połączone siły policjantów zwalczających przestępczość internetową z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu i Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 25 lat. Obywatele Ukrainy są podejrzani o to, że wspólnie i w porozumieniu, razem z innymi nieustalonymi osobami, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowali doprowadzić lub doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem blisko 380 tysięcy osób.

Drobne kwoty

- To były drobne kwoty, które często w ogóle nie wzbudzały podejrzeń. Metoda polegała na tym, że sprawcy wysyłali do losowo wybranych osób SMS-y z fałszywym linkiem przekierowującym na stronę, gdzie należy podać dane do logowania w bankowości mobilnej. W smsie zawierali nieprawdziwe informacje co do konieczności uregulowania zadłużenia. Część pokrzywdzonych, widząc niewielką kwotę do uregulowania, klikało w link i wpisywało swoje dane. Tak sprawcy wchodzili w posiadanie loginów i haseł, dzięki czemu uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych - tłumaczy Wojciech Jabłoński z biura prasowego dolnośląskiej policji.