Prawie 30 włamań do barów i restauracji, jeden podejrzany. "Kradł głównie pieniądze oraz żywność"

W ostatnich tygodniach, w obrębie Starego Miasta, Ołbina i Nadodrza doszło do serii włamań do lokali gastronomicznych. Z kas znikały pieniądze, a z szafek i lodówek - jedzenie. Po kolejnych podobnie brzmiących zgłoszeniach funkcjonariusze zaczęli nabierać podejrzeń, że sprawcą może być ta sama osoba. Potwierdziły to analizy zabezpieczonych monitoringów.

28 zarzutów, straty to niemal 110 tysięcy złotych

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 33-latka i niedługo potem go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał łącznie 28 zarzutów kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. Był on już wcześniej karany za podobne przestępstwa, w związku z czym kara może ulec wydłużeniu. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzy miesiące tymczasowego aresztowania.