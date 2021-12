Pracownik przyszedł po wypłatę. Ugryzł szefa, bo ten potrącił mu z pensji

- Wynikało z nich, że 41-letni wrocławianin przyszedł do swojego szefa po wypłatę, a gdy usłyszał, że zostanie mu potrącona spora kwota, która wiązała się z koniecznością naprawy szkód, jakie spowodował on w mieniu przedsiębiorstwa, doszło do kłótni, szarpania i kąsania po rękach. Po wszystkim agresor zabrał plik pieniędzy z biurka szefa - mówi Rafał Jarząb z biura prasowego wrocławskiej policji.

Oddał pieniądze, potwierdził wersję pracodawcy

Szef mężczyzny nie chciał, aby wzywano karetkę. Sam pojechał do szpitala na badania. Jego podwładny z kolei został zatrzymany i przewieziony do aresztu. 41-latek usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.