Puścił "bąka" w czasie policyjnej kontroli. Wrocławianin skazany za "nieobyczajny wybryk"

Na 20 godzin prac społecznych skazany został mieszkaniec Wrocławia, który w czasie kontroli policyjnej miał "oddać gazy" - podała "Gazeta Wrocławska". Jak doniósł Onet, przez funkcjonariuszy uznane to zostało za "nieobyczajny wybryk".

Jak napisał Onet, do zdarzenia doszło na początku kwietnia we Wrocławiu. Wtedy też w kraju obowiązywał zakaz opuszczania domów bez wyraźnej potrzeby. Policjanci zatrzymali Aleksandra B., który - według nich - poruszał się po mieście bez usprawiedliwiającej to konieczności.