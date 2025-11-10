Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak poinformowała dyżurna wrocławskiej straży pożarnej, w poniedziałek po godzinie 12 doszło do pożaru na Rynku, gdzie zapaliła się butla z gazem w ogródku gastronomicznym.
Kapitan Damian Górka, oficer prasowy wrocławskiej straży pożarnej, powiedział, że pożar zaczął się od piecyka gazowego na zewnątrz lokalu, od którego zapalił się stolik w ogródku.
- Przed naszym przybyciem z lokalu ewakuowało się 16 osób. W wyniku pożaru została poszkodowana jedna osoba. To kucharz, który podtruł się dymem. Jest pod opieką pogotowia ratunkowego - przekazał rzecznik.
- W tej chwili pożar jest już ugaszony, nasze działania polegają na sprawdzaniu i przewietrzaniu lokalu - poinformował strażak.
