Pożar w budynku komendy wojewódzkiej. Ogień pojawił się w piwnicy. Ewakuowano 170 osób

W pomieszczeniach piwnicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wybuchł pożar. Ewakuowanych zostało 170 osób. Żadna z nich nie została poszkodowana. Pożar został ugaszony. Na miejscu cały czas pracuje 13 zastępów straży pożarnej.

Ogień w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pojawił się w poniedziałek przed godziną 14. Na miejscu okazało się, że najprawdopodobniej pali się sufit w pomieszczeniu piwnicznym.

Ewakuowało się 170 osób. Nikt nie ucierpiał

- Przed godziną 14 wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze w pomieszczeniu piwnicznym w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że pali się jedno z pomieszczeń. W tej chwili pożar jest ugaszony całkowicie, trwa oddymianie budynku oraz wykonywanie pomiarów na obecność gazów pożarowych - przekazał po godzinie 15.30 starszy kapitan Tomasz Szwajnos, oficer prasowy Komendanta Miejskiej PSP we Wrocławiu. Dodał: - Na miejscu cały czas pracuje 13 zastępów straży pożarnej, nasze działania mogą potrwać jeszcze dwie, trzy godziny. Łącznie z budynku ewakuowało się 170 osób. Nie ma osób poszkodowanych.