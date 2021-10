Pożar nieoznakowanego radiowozu przed komisariatem policji we Wrocławiu. Zatrzymano podejrzanego o podpalenie

W czwartek wieczorem doszło do pożaru nieoznakowanego radiowozu na parkingu przed komisariatem policji przy placu Piłsudskiego we Wrocławiu. W tej sprawie został zatrzymany 38-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o podpalenie. Zdjęcie i nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Jak przekazał w komunikacie aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do zdarzenia doszło na placu Piłsudskiego we Wrocławiu, tuż przy Komisariacie Policji Wrocław - Psie Pole. "Przed godziną 20.30, funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce, zauważyli przez okno płonące auto. Zareagowali natychmiast i wybiegli przed budynek, aby sprawdzić, co się stało. Okazało się, że płonący samochód to nieoznakowany radiowóz marki Hyundai" - przekazano.