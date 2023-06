Kłęby dymu nad Wrocławiem. Płonęła hala magazynowa, w środku były samochody

czytaj dalej

Niedziela jest 480. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. "Ciała zabitych najemników Grupy Wagnera z frontu są wywożone ciężarówkami" - podała agencja Ukrinform, powołując się na przechwyconą rozmowę ukraińskiego wywiadu wojskowego udostępnioną na kanale Telegram. Rosyjski żołnierz miał to powiedzieć swojej żonie, podkreślając, że formacja najemnicza ponosi duże straty i "nowi ludzie są poszukiwani wszędzie". Żona miała stwierdzić w odpowiedzi, że w skrzynce pocztowej znalazła ulotkę zapraszającą do Grupy Wagnera, co "ją zdziwiło". Według niej ulotki były we wszystkich skrzynkach pocztowych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.