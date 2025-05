Brał udział w strzelaninie. Był zaskoczony, gdy zapukali do niego policjanci

Wrocławscy policjanci zatrzymali członka jednej z grup przestępczych

W 2012 roku we Wrocławiu głośno było na temat porachunków grup przestępczych, które rywalizowały między sobą o wpływy w mieście. Doszło wówczas do kilku starć, z których to najbardziej niebezpieczne z użyciem broni miało miejsce 17 sierpnia 2012 roku na ulicy Świeradowskiej.

Dolnośląskim policjantom udało się namierzyć uczestników tamtych wydarzeń. Jedną z osób jest Bartłomiej W., który w przeszłości był skazywany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się wprowadzaniem w obrót dopalaczy.

Wrocławscy policjanci zatrzymali członka jednej z grup przestępczych Źródło: Policja Dolnośląska

Sąd wymierzył mu karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności za udział w bójce, jednak mężczyzna nie zamierzał dobrowolnie odbyć wyroku. Zaczął się ukrywać. Dopiero dolnośląskim policjantom udało się go namierzyć.

"Kilka tygodni skrupulatnych działań pozwoliły na ustalenie miejsca ukrywania się poszukiwanego. Było to mieszkanie w starej kamienicy na jednym z wrocławskich osiedli. Do zatrzymania policjanci z wydziału poszukiwań i identyfikacji osób musieli podjąć odpowiednie środki ostrożności. W jeden z majowych poranków zapukali do mieszkania poszukiwanego. Był całkowicie zaskoczony" - przekazała w komunikacie Policja Dolnośląska.

