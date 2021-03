Poszukiwali go pięcioma listami gończymi. Ostatnio był "lekarzem", sam przeprowadzał liczne zabiegi

Prokurator Radosław Żarkowski z Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu postępowanie przygotowawcze, dotyczące licznych oszustw popełnionych przez mężczyznę, kamuflującego się pod różnymi tożsamościami. Był on poszukiwany w sprawie innych prowadzonych już postępowań, pięcioma listami gończymi. Skazany wyrokami 51-latek ma do odbycia karę 11,5 roku więzienia.