Wrocław Porwali i zmuszali do oddania pieniędzy. Czterech cudzoziemców zatrzymanych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Porwanie i brutalne wymuszenia we Wrocławiu Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sceny niczym z filmu akcji rozegrały się pod koniec maja na ulicach Wrocławia. Dwaj 20-letni obywatele Ukrainy zostali zwabieni pod pretekstem przysługi na parking przy ul. Świeradowskiej, a następnie siłą wciągnięci do aut i wbrew własnej woli przewiezieni do pomieszczenia piwnicznego w lokalu gastronomicznym na wrocławskim Starym Mieście.

Siłą wepchnęli dwóch mężczyzn do samochodu Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

"Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, stosując wobec pokrzywdzonych przemoc oraz groźby" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zmusili ich również do przekazania dostępu do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek u znajomych oraz zdobycia jak największej ilości gotówki, którą mieli oddać napastnikom.

Policjanci zatrzymali czterech podejrzanych. Są to obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji w wieku od 25 do 30 lat.

Zatrzymano czterech podejrzanych Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Czterech podejrzanych w areszcie

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym poważnych zarzutów dotyczących m. in. pozbawienia człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem, dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójniczego oraz pobicia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec każdego z nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - dodaje Freus.

Teraz podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24